Outlook per iOS: risposte veloci su Apple Watch (Di martedì 18 maggio 2021) Outlook per iOS e iPadOS si è aggiornato oggi introducendo la possibilità di rispondere velocemente alle email tramite Apple Watch. Cosa c’è di nuovo? Rispondi velocemente alle email sul tuo Apple Watch con le risposte suggerite, la dettatura o il disegno a mano libera. Fix di bug e miglioramenti generali. Download La nuova versione di Microsoft Outlook per iPhone e iPad è numerata 4.2119.0 ed è disponibile al download su App Store. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti! Link App Store Leggi su windowsinsiders (Di martedì 18 maggio 2021)per iOS e iPadOS si è aggiornato oggi introducendo la possibilità di rispondere velocemente alle email tramite. Cosa c’è di nuovo? Rispondi velocemente alle email sul tuocon lesuggerite, la dettatura o il disegno a mano libera. Fix di bug e miglioramenti generali. Download La nuova versione di Microsoftper iPhone e iPad è numerata 4.2119.0 ed è disponibile al download su App Store. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti! Link App Store

Advertising

Miriki_md : Allora, io ora cercherò di stare molto calma mentre dico che HO PERSO UN FILE!!! Ci ho lavorato ORE il 6 maggio, no… - figliodeifiori : @OGiannino Il degrado di Roma Capitale è come la laurea di Oscar Giannino. - WindowsBlogIta : Microsoft Outlook per iOS introduce risposte suggerite su Apple Watch - filippo_mol : Microsoft Outlook per iOS introduce risposte suggerite su Apple Watch - faggyvee : Microsoft Outlook per iOS introduce risposte suggerite su Apple Watch -