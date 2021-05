Operai sfruttati con turni massacranti, due ai domiciliari. Cinghiate sulle mani di un lavoratore (Di martedì 18 maggio 2021) Obbligavano gli Operai a dei turni massacranti, fino a 15 ore al giorno per sei giorni la settimana, riservando a uno di essi anche a delle punizioni corporali. Questa la storia che emerge dalle indagini della Guardia di finanza di Prato sulle condizioni lavorative in una pelletteria di Poggio a Caiano, gestita di fatto da due coniugi cinesi ora agli arresti domiciliari. L’azienda era ufficialmente intestata a un prestanome, denunciato assieme ad altri due imprenditori italiani. Questi ultimi, per rispondere dei contratti di fornitura firmati con “una nota griffe della moda straniera”, come si legge nella nota diffusa dalle Fiamme gialle, avevano commissionato alla pelletteria la produzione di borse e accessori “utilizzando la manodopera sfruttata“. L’inchiesta, ora nelle mani della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Obbligavano glia dei, fino a 15 ore al giorno per sei giorni la settimana, riservando a uno di essi anche a delle punizioni corporali. Questa la storia che emerge dalle indagini della Guardia di finanza di Pratocondizioni lavorative in una pelletteria di Poggio a Caiano, gestita di fatto da due coniugi cinesi ora agli arresti. L’azienda era ufficialmente intestata a un prestanome, denunciato assieme ad altri due imprenditori italiani. Questi ultimi, per rispondere dei contratti di fornitura firmati con “una nota griffe della moda straniera”, come si legge nella nota diffusa dalle Fiamme gialle, avevano commissionato alla pelletteria la produzione di borse e accessori “utilizzando la manodopera sfruttata“. L’inchiesta, ora nelledella ...

