Nine Perfect Strangers: un teaser svela la data di uscita sugli schermi americani (Di martedì 18 maggio 2021) La serie Nine Perfect Strangers ha ora una data di uscita sugli schermi americani di Hulu grazie a un nuovo teaser. Nine Perfect Strangers, la nuova miniserie con protagonista Nicole Kidman, grazie a un nuovo teaser ha una data di uscita: il 18 agosto l'adattamento televisivo del romanzo scritto da Liane Moriarty debutterà sugli schermi americani di Hulu. Il video mostra brevemente i protagonisti del racconto mentre stanno attendendo la direttrice della struttura esclusiva in cui stanno soggiornando per sottoporsi a una terapia che dovrebbe dare alla loro vita una svolta in positivo. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 maggio 2021) La serieha ora unadidi Hulu grazie a un nuovo, la nuova miniserie con protagonista Nicole Kidman, grazie a un nuovoha unadi: il 18 agosto l'adattamento televisivo del romanzo scritto da Liane Moriarty debutteràdi Hulu. Il video mostra brevemente i protagonisti del racconto mentre stanno attendendo la direttrice della struttura esclusiva in cui stanno soggiornando per sottoporsi a una terapia che dovrebbe dare alla loro vita una svolta in positivo. ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Nine Perfect Strangers: un teaser svela la data di uscita sugli schermi americani - badtasteit : #OnlyMurdersInTheBuilding e #NinePerfectStrangers: #Hulu annuncia la data di uscita con due nuovi teaser - BHXG90bis : RT @_diana87: #NinePerfectStrangers, la serie Hulu con #NicoleKidman e #MelissaMcCarthy, arriverà in Italia in esclusiva su @PrimeVideoIT n… - DiTeleblog : Ormai é una guerra senza esclusione di colpi tra piattaforme. #Amazon #PrimeVideo #NicoleKidman - series_golden : Gli Amazon Studios hanno acquistato i diritti per la distribuzione globale della miniserie Nine Perfect Strangers,… -