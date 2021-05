Monza | recuperato Boateng Stagione finita per Paletta

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 18 maggio 2021) Archiviata la semifinale di andata dei playoff, con un secco 3-0 subito dal Cittadella, ilha subito ripreso la preparazione in vista della semifinale di ritorno, in programma giovedì sera alle 20.45. Come riferisce il club brianzolo, è rientrato in gruppo Kevin-Prince, mentre il suo compagno di reparto Mirko Maric prosegue lavoro differenziato; tegola in difesa, però, con Gabriel Alejandro, che, uscito anzitempo nel match con i veneti, ha accusato un risentimento all’adduttore. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.