Milano: Salvini assolto, non offese Carola Rackete (Di martedì 18 maggio 2021) Il giudice di Milano Sara Cipolla ha infatti rigettato la domanda presentata dall'avvocato della capitana della Sea Watch, che accusava di istigazione a delinquere il leader della Lega L'articolo proviene da Firenze Post.

sandronedazieri : Ieri a Milano centro, un gruppo di giovani e studenti che manifestava pacificamente per il #DDLZAN è stata bastonat… - repubblica : 'Salvini non ha istigato gli haters contro Carola Rackete': il gip di Milano archivia l'accusa - Corriere : Gip archivia accusa contro Salvini: «Non ha istigato gli haters contro Carola Rackete» - PaoloScorpio : RT @sabrina__sf: Ups ?? ti è andata male, cara. Milano, il gip Sara Cipolla dispone l'archiviazione della denuncia della Rackete contro Sal… - FirenzePost : Milano: Salvini assolto, non offese Carola Rackete -