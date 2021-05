Max Felicitas | chi è | età | vita privata

Leggi su puglia24news

(Di martedì 18 maggio 2021) Maxè un giovane ma già decisamente popolare attore di film per adulti, molto noto anche perchè spesso ospite in rubriche di svariati programmi radiofonici e anche sul web. Recentemente è stato complice di uno scherzo della trasmissione Le Iene. Max, nome d’arte di Edoardo Barbares, è nato nel 1992 a Codroipo, in provincia di Udine, ha riferito di aver soffrerto atti di bullismo che tuttavia lo hanno spinto a potenziare il proprio fisico e acquisire così una certa consapevolezza dei propri mezzi. Il giovane ha iniziato quindi a lavorare come cubista e spogliarellista per poi essere “avvicinato” da un fotografo che gli ha proposto di fare un video per adulti che però è stato caricato online senza il suo permesso. Ha successivamente partecipato a diverse fiere sul cinema per adulti ed ha vinto nel 2014 il premio miglior attore per ...