L’inclusività viaggia su un food truck di sole donne

(Di martedì 18 maggio 2021) Un piatto può raccontare tanto di chi lo prepara. In quelli fatti a bordo delAltre Terre non ci sono solo le tradizioni di paesi lontani come Nigeria, Serbia e Giordania, ma anche le storie di quattroche hanno deciso di occupare un posto preciso nel mondo. Il 18 maggio, a Bologna, inizia il viaggio del primomultietnico, progetto gastronomico di MondoDonna Onlus. A bordo non ci sono solo cuoche itineranti, mache hanno superato tante difficoltà senza spegnere il proprio sorriso, grazie anche alla cucina. Che cos’è Altre Terre Come spiega Loretta Michelini, presidente della cooperativa MondoDonna, la Onlus è nata per accoglierestraniere e italiane in difficoltà. «Il nostro obiettivo non è l’assistenzialismo, ma le pari ...