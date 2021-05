Lazio, Inzaghi: «VAR? Le immagini sono chiare. Mi dispiace per Pippo» (Di martedì 18 maggio 2021) Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato nel post partita del match contro il Torino: le sue dichiarazioni Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato nel post partita del match contro il Torino. Le sue dichiarazioni a Sky Sport: GARA – «Le immagini sono chiare, mi dispiace per mio fratello. Abbiamo fatto comunque una grande partita. Ho fatto i complimenti ai miei, abbiamo sviluppato gioco e avuto occasioni importanti. Ai ragazzi non posso dire nulla, ce l’abbiamo messa tutta e il Torino doveva salVARsi. I subentrati non hanno fatto sentire la mancanza degli assenti. sono successi tanti episodi che in questi match non ci sono venuti a favore, chiudiamo col quinto anno consecutivo in ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 maggio 2021) Simone, tecnico della, ha parlato nel post partita del match contro il Torino: le sue dichiarazioni Simone, tecnico della, ha parlato nel post partita del match contro il Torino. Le sue dichiarazioni a Sky Sport: GARA – «Le, miper mio fratello. Abbiamo fatto comunque una grande partita. Ho fatto i complimenti ai miei, abbiamo sviluppato gioco e avuto occasioni importanti. Ai ragazzi non posso dire nulla, ce l’abbiamo messa tutta e il Torino doveva salsi. I subentrati non hanno fatto sentire la mancanza degli assenti.successi tanti episodi che in questi match non civenuti a favore, chiudiamo col quinto anno consecutivo in ...

Advertising

marcoconterio : ???? Sorpresa #Lazio: non solo Gennaro Gattuso per il possibile dopo Simone Inzaghi. Sergio Conceicao del #FCPorto è… - CB_Ignoranza : Il pareggio del Torino con la Lazio condanna il Benevento di Pippo Inzaghi alla Serie B. #Inzaghi #Benevento - frapietrella : Lo psicodramma di casa #Inzaghi raccontato su @DiMarzio, come se Anakin e Obi Wan fossero per un giorno solo Simone… - SerieAFFC : Simone Inzaghi relegates brother Filippo as Lazio fail to beat Torino, sending Benevento to Serie B #LazioTorino… - FrancescoNasta_ : RT @ndl00: Non ho mai detto la mia su #Inzaghi, ora voglio farlo: Per me il rinnovo ci può stare, il cambio però non è un dramma se, al suo… -