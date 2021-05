Lakers - Golden State: LeBron e Davis bastano contro l'alieno Curry? (Di martedì 18 maggio 2021) Tre anni fa valeva le Finals: adesso LeBron James contro Steph Curry vale la testa di serie numero 7 ai Playoff. Sono i due migliori giocatori dello scorso decennio l'attrazione principale di Lakers - ... Leggi su gazzetta (Di martedì 18 maggio 2021) Tre anni fa valeva le Finals: adessoJamesStephvale la testa di serie numero 7 ai Playoff. Sono i due migliori giocatori dello scorso decennio l'attrazione principale di- ...

Advertising

GigiBorghi : @rprat75 @mariopapavero Steph in formissima e Davis/Lebron malmessi. Viste le difficoltà che hanno i Lakers a vince… - Gazzetta_NBA : Tutto su Lakers-Golden State: LeBron e Davis bastano contro l’alieno Curry? - Changulan_ : Uno si allontana dalla NBA per 1 settimana e poi scopre che i Lakers si fanno i Play-in con Golden State, solo che… - VickyLarose_ : RT @NBAItalia: ?? 25 PTS / 6 AST / 3 STL in 27 MIN per @KingJames e vittoria dei @Lakers che battono i Pelicans 110-98! #LakeShow sfiderà i… - NBAItalia : ?? 25 PTS / 6 AST / 3 STL in 27 MIN per @KingJames e vittoria dei @Lakers che battono i Pelicans 110-98! #LakeShow… -