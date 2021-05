Kean ha scelto il suo futuro: una big pronta a farsi da parte (Di martedì 18 maggio 2021) Moise Kean ha già reso note le sue intenzioni a Raiola, dopo l’Europeo si deciderà il futuro dell’attaccante azzurro Quale maglia vestirà Moise Kean la prossima stagione? Il futuro dell’attaccante azzurro è ancora tutto da scrivere ma lui sembra aver preso già una decisione. Le ipotesi sul tavolo sono tre: un ritorno all’Everton, proprietario del suo cartellino, la Juventus che spinge per riportarlo a Torino o restare a Parigi, stavolta a titolo definitivo. L’ultima opzione è quella più gradita al calciatore che, da quando approdato nella capitale francese, è riuscito a compiere quell’ultimo step che gli mancava per consacrarsi nel calcio dei grandi. Infatti, dopo la brutta parentesi in Inghilterra, Kean si è ambientato alla grande con i nuovi compagni, complice anche la presenza dei due ... Leggi su zon (Di martedì 18 maggio 2021) Moiseha già reso note le sue intenzioni a Raiola, dopo l’Europeo si deciderà ildell’attaccante azzurro Quale maglia vestirà Moisela prossima stagione? Ildell’attaccante azzurro è ancora tutto da scrivere ma lui sembra aver preso già una decisione. Le ipotesi sul tavolo sono tre: un ritorno all’Everton, proprietario del suo cartellino, la Juventus che spinge per riportarlo a Torino o restare a Parigi, stavolta a titolo definitivo. L’ultima opzione è quella più gradita al calciatore che, da quando approdato nella capitale francese, è riuscito a compiere quell’ultimo step che gli mancava per consacrarsi nel calcio dei grandi. Infatti, dopo la brutta parentesi in Inghilterra,si è ambientato alla grande con i nuovi compagni, complice anche la presenza dei due ...

