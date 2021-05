iMac 2021, sulla scrivania torna il colore (Di martedì 18 maggio 2021) La gamma di Mac con il processore M1 si allarga con l’arrivo dei nuovi iMac, il quarto computer della Mela a implementare il nuovo chipset progettato e realizzato dall’azienda di Cupertino. Ma se i MacBook Air, MacBook Pro e Mac mini M1 lanciati a dicembre mantenevano immutato il rassicurante design dei predecessori su cui giravano chip di Intel, con i nuovi iMac in arrivo venerdì 21 maggio Apple ha deciso per un approccio diametralmente opposto, rivoluzionando il design dell’all-in-one per la prima volta dal 2012. Leggi su vanityfair (Di martedì 18 maggio 2021) La gamma di Mac con il processore M1 si allarga con l’arrivo dei nuovi iMac, il quarto computer della Mela a implementare il nuovo chipset progettato e realizzato dall’azienda di Cupertino. Ma se i MacBook Air, MacBook Pro e Mac mini M1 lanciati a dicembre mantenevano immutato il rassicurante design dei predecessori su cui giravano chip di Intel, con i nuovi iMac in arrivo venerdì 21 maggio Apple ha deciso per un approccio diametralmente opposto, rivoluzionando il design dell’all-in-one per la prima volta dal 2012.

gigibeltrame : Com’è fatto e come va il nuovo iMac di Apple: la prova in anteprima #digilosofia - HDblog : E' ufficiale: nuovi iMac, iPad Pro e Apple TV 4k disponibili da venerdì 21 maggio - LaStampa : Com’è fatto e come va il nuovo iMac di Apple: la prova in anteprima - domenicopanacea : RT @AndreaNepori: Il nuovo iMac 24' arriva in Italia venerdì 21 maggio. L'ho provato in anteprima per @VanityFairIt (e sono rimasto impress… - AndreaNepori : Il nuovo iMac 24' arriva in Italia venerdì 21 maggio. L'ho provato in anteprima per @VanityFairIt (e sono rimasto i… -