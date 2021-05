Il jolly del Vaticano per Hong Kong (Di martedì 18 maggio 2021) Padre Stephen Chow Sau-yan è il nuovo vescovo di Hong Kong. Si tratta di una nomina attesa da due anni e mezzo, da quando cioè il predecessore, mons. Michael Yeung Ming-cheung morì in carica. Da allora la Santa Sede non era riuscita a individuare il sostituto. Troppa tensione: le rivolte popolari (non sempre pacifiche), l’asfissiante controllo cinese, le divisioni all’interno della Chiesa locale. Da una parte i sostenitori della lotta senza quartiere al regime, capitanati dal cardinale Joseph Zen, dall’altra i “dialoganti”. I primi sostenitori del vescovo ausiliare mons. Joseph Ha, i secondi di mons. Peter Choy, più propenso a sedersi al tavolo con i rappresentanti di Pechino. Da due anni gli osservatori attendevano questa nomina per capire lo stato reale delle relazioni tra il Vaticano e la Cina. L’Accordo biennale (segreto) è ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 18 maggio 2021) Padre Stephen Chow Sau-yan è il nuovo vescovo di. Si tratta di una nomina attesa da due anni e mezzo, da quando cioè il predecessore, mons. Michael Yeung Ming-cheung morì in carica. Da allora la Santa Sede non era riuscita a individuare il sostituto. Troppa tensione: le rivolte popolari (non sempre pacifiche), l’asfissiante controllo cinese, le divisioni all’interno della Chiesa locale. Da una parte i sostenitori della lotta senza quartiere al regime, capitanati dal cardinale Joseph Zen, dall’altra i “dialoganti”. I primi sostenitori del vescovo ausiliare mons. Joseph Ha, i secondi di mons. Peter Choy, più propenso a sedersi al tavolo con i rappresentanti di Pechino. Da due anni gli osservatori attendevano questa nomina per capire lo stato reale delle relazioni tra ile la Cina. L’Accordo biennale (segreto) è ...

Advertising

giannettimarco : RT @AUTOilmensile: #Fiat500 Jolly by Ghia, all'asta un modello del 1959 ?? - tsvontrier : @osporconatore @HuffPostItalia Questa storia dei jolly non è molto chiara, ti prego spiegati meglio. E poi perché mi dai del fascista? - AUTOilmensile : #Fiat500 Jolly by Ghia, all'asta un modello del 1959 ?? - Daniele98007774 : @borghi_claudio @VittorioSgarbi @stampasgarbi @Adnkronos @Agenzia_Italia @Agenzia_Dire @LaPresse_news @Italpress… - losservcom : Salvezza rimandata per le rosablu che hanno perso gara 2 del primo turno dai #playout -