I truffatori che si fingono Elon Musk sul web hanno rubato milioni di dollari in criptovalute

(Di martedì 18 maggio 2021) (foto: Win McNamee/Getty Images)A luglio del 2020 numerosi account su Twitter sono stati violati ed utilizzati per truffare i loro follower invitandoli a inviare bitcoin. Tra i profili violati c’era anche quello del fondatore di Tesla e SpaceX. Vista la sua recente attività nel campo dellee alla luce del fatto che numerosi utentiabboccato alla truffa dell’anno scorso,è diventato il personaggio più imitato daionline interessati al mondo dei bitcoin. Fingendosi lui, negli ultimi 6 mesi isono riusciti a far spendere oltre 2diinai follower di. A rivelare il preoccupante dato è stata la ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : truffatori che

Wired.it

outstream I destinatariaderiscono al sondaggio fasullo cliccano sulla scritta 'Inizia il ... Ispesso usano diversi escamotage per ottenere la fiducia degli utenti e spingerli a ......e uomini con la divisa da vigile urbano al fine di aiutare gli anziani a riconoscere i. ... prima tappa della campagna di informazionesarà ospitata in tutte le parrocchie cittadine. "Lo ...Il latitante viveva in Slovenia da alcuni anni, utilizzando una falsa identità: quando è stato bloccato dalla Polizia slovena ha ...Ecco come difendersi e soprattutto come scoprire se si è vittima di una truffa auto usate con contachilometri contraffatti.