Hiref | nel 2020 fatturato di 71 mln +30%

(Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Settantuno milioni diaggregato a finerispetto all'anno precedente. La pandemia non ha fermatoe le imprese spinoff da essa nate, realtà tutta italiana radicata nel panorama internazionale del cooling system. L'azienda, che ha sede in provincia di Padova, è cresciuta grazie all'attenzione costante su ricerca e nuove tecnologie, oltre che alla valorizzazione del capitale umano. "La creatività e la capacità di rottura degli schemi dei nostri giovani sono da sempre benzina per il motore di", spiega il fondatore e amministratore delegato Mauro Mantovan. "Dal 2003 ad oggi - rileva - sono 41 le tesi di laurea svolte in azienda, in collaborazione con grandi atenei italiani e internazionali, quali Padova, Bologna, Trieste, Roma, Genova e, fra le ...

L'amministratore delegato parla di gruppo, visto che HiRef è una realtà che ha gemmato 7 spin-off fondati nel corso degli anni per diversificare e far rendere al meglio le varie linee innovative. Tra ...«La creatività e la capacità di rottura degli schemi dei nostri giovani sono da sempre benzina per il motore di HiRef – spiega il fondatore e amministratore delegato Mauro Mantovan –. Dal 2003 ad oggi ...