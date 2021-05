GTA 5 e GTA Online su PS5 e Xbox Series X | data d’uscita ufficiale da Rockstar Games – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di martedì 18 maggio 2021) GTA 5 e GTAstanno per tornare anche su PS5 eXS, con una nuova versione next gen in arrivo a novembre.. GTA 5 e GTAhanno finalmente unadi uscitasu PS5 eXS, con delle versioni arricchite ed espanse per la next gen in arrivo l’11 novembre 2021, ha annunciato oggiin un aggiornamento. Sia Grand Theft Auto V che la sua piattaforma, Grand Theft Auto, arriveranno dunque a novembre in versione next gen su PS5 eX, segnando forse il record per … Notizie giochi PlayStation 4Read More L'articolo GTA 5 e GTA...