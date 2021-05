Gay Pride a New York | i poliziotti omosessuali in divisa non potranno partecipare

(Di martedì 18 maggio 2021) I poliziotti omosessuali in divisa non potranno partecipare al Gay Pride di New York. Lo hanno annunciato gli organizzatori dell’evento: il provvedimento sarà valido almeno fino al 2025. «Questo annuncio è il risultato di molti mesi di discussione con le principali parti interessate», ha spiegato il co-presidente del NYC Pride, André Thomas. «Il senso di sicurezza che le forze dell’ordine dovrebbero fornire può invece risultare minaccioso, e talvolta pericoloso, per coloro che, nella nostra comunità, sono più spesso presi di mira con forza eccessiva o senza motivo».

