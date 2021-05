Franco Battiato aveva sposato l’Arte | per lui e per noi

Leggi su ck12

(Di martedì 18 maggio 2021). Nonuna sua famiglia, si è donato alcome nessuno. Francio--Festival-Cinema Giffoni (Getty Images)Un giorno triste, ore tristi. Quando ci lascia, fisicamente, un artista grande è sempre un dolore profondo, un senso immediato di vuoto. Questo avviene sempre, anche se sappiamo tutti benissimo che soltanto i comuni mortali muoiono davvero. Gli artisti, i grandi artisti come, non moriranno mai. Basterà un CD, un DVD o, per i più fortunati, un meraviglioso vinile per riportarlo immediatamente tra noi, come se nulla fosse successo. Ti potrebbe interessare>>>, il sindaco di ...