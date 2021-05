Figliuolo richiama le Regioni | avanti con over 60 e fragili

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 18 maggio 2021) “Dobbiamo continuare a vaccinare gli60 e i. Chiedo a tutti presidenti di Regione di andarecon i richiami, è facile farsi prendere dalla propaganda, ma se non mettiamo in sicurezza gli60 che hanno il 95% possibilità di finire in ospedale, o peggio ancora in terapia intensiva, o peggio ancora di morire, non ne usciamo”. Lo ha detto Francesco Paolo, commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, oggi a Firenze. “C’è stato un calo vertiginoso dei rici e dei decessi dando priorità alle classi vulnerabili. Adesso abbiamo d2-3 settimane in cui dobbiamo tenere la barra dritta”.ha aggiunto che “ieri, nella cabina di regia e nel conseguente Consiglio dei ministri, si sono prese decisioni ...