FIFA 21: SBC Zagadou vs Gray Showdown – Scopri i Requisiti e Soluzioni (Di martedì 18 maggio 2021) EA Sports ha annunciato che sono ora disponibili le Sfide Creazione Rosa (SBC) che permettono di riscattare le carte speciali di Dan-Axel Zagadou e Demarai Gray Showdown della modalità FIFA 21 Ultimate Team. Showdown fa il suo ritorno in FUT! Per un periodo limitato, è possibile ottenere un giocatore per squadra di una delle prossime partite in calendario attraverso le Sfide Creazione Rosa (SCR). Il giocatore della squadra vincente riceverà un bonus +2 alla sua valutazione TOT. In caso di pareggio, entrambi gli oggetti riceveranno un bonus di +1 TOT. Requisiti SBC Dan-Axel Zagadou Showdown Borussia Dortmund Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Borussia Dortmund Min. giocatori 1 Squadra della Settimana ( TOTW ) o Squadra della Stagione ( ...

