Etruria: falso in prospetto, tribunale assolve i vertici (Di martedì 18 maggio 2021) Assolti 'perché il fatto non sussiste' i tre imputati del processo dedicato al presunto 'falso in prospetto' nell'ambito del crac di Banca Etruria. L'ex presidente Giuseppe Fornasari, l'ex dg Luca ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 maggio 2021) Assolti 'perché il fatto non sussiste' i tre imputati del processo dedicato al presunto 'in' nell'ambito del crac di Banca. L'ex presidente Giuseppe Fornasari, l'ex dg Luca ...

Ultime Notizie dalla rete : Etruria falso Etruria: falso in prospetto, tribunale assolve i vertici Assolti 'perché il fatto non sussiste' i tre imputati del processo dedicato al presunto 'falso in prospetto' nell'ambito del crac di Banca Etruria. L'ex presidente Giuseppe Fornasari, l'ex dg Luca Bronchi e il dirigente Davide Canestri sono stati assolti dal tribunale di Arezzo. Il ...

