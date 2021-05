Ennepì e la fine della Prima Repubblica per via giudiziaria

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 18 maggio 2021) Era una bella giornata di sole anche se era ancora l’inizio febbraio, ma si sa com’è Roma quando c’è il sole anche a febbraio. Alle 13 il Falcon del ministro dell’Interno, Nicola Mancino, era appena atterrato a Ciampino. Partiti da Roma quella stessa mattina, arrivavamo da Vienna, per non ricordo quale firma di accordo internazionale contro il crimine organizzato. Tra i pochi presenti, a bordo avevamo parlato anchesituazione che si stava prospettando alla Procura di Milano, per il ministroGiustizia, Claudio Martelli. Il corteo di poche macchine era partito da qualche decina di minuti, quando l’auto del portavoce di Mancino accostò quella in cui ero io, abbassò il suostrino e comunicò la notizia-bomba: Martelli si è dimesso perché raggiunto da avviso di garanzia per il crack del vecchio Banco Ambrosiano, che a ...