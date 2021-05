Draghi come Conte? Prevale la linea Speranza: la rabbia di chi fa impresa (Di martedì 18 maggio 2021) Mario Draghi come Giuseppe Conte? Se possibile anche peggio. La pensa così chi fa impresa e chi confidava in un parziale ritorno alla normalità. Nonostante i numeri del covid facciano meno paura, Prevale la linea Speranza: italiani chiusi in casa almeno fino al 21 giugno. I grillo dem, veri azionisti del Governo Draghi, hanno “concesso” ai sudditi italiani un’ora in più d’aria. Si potrà tornare a casa entro le 23 pena multe salatissime. Dal 7 giugno rientro alle 24 e poi, Speranza permettendo, abolizione del coprifuoco dal 21 giugno. Le misure sContentano la Lega e tutto il centrodestra e sopratutto chi fa impresa. Dal 1 giugno sarà “permesso” anche al chiuso il consumo al tavolo sia a pranzo sia a ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 18 maggio 2021) MarioGiuseppe? Se possibile anche peggio. La pensa così chi fae chi confidava in un parziale ritorno alla normalità. Nonostante i numeri del covid facciano meno paura,la: italiani chiusi in casa almeno fino al 21 giugno. I grillo dem, veri azionisti del Governo, hanno “concesso” ai sudditi italiani un’ora in più d’aria. Si potrà tornare a casa entro le 23 pena multe salatissime. Dal 7 giugno rientro alle 24 e poi,permettendo, abolizione del coprifuoco dal 21 giugno. Le misure sntano la Lega e tutto il centrodestra e sopratutto chi fa. Dal 1 giugno sarà “permesso” anche al chiuso il consumo al tavolo sia a pranzo sia a ...

