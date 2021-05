Decreto sulle riaperture, Patuanelli: “Presumibilmente sarà oggi in Gazzetta Ufficiale” (Di martedì 18 maggio 2021) ROMA – Il Cdm ha approvato all’unanimità il Decreto sulle riaperture che “Presumibilmente sarà oggi in Gazzetta Ufficiale”. Lo dice il capodelegazione del M5S, Stefano Patuanelli (foto), dopo il Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al Decreto che, tra le altre cose, sposta da subito il coprifuoco alle ore 23. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 18 maggio 2021) ROMA – Il Cdm ha approvato all’unanimità ilche “in”. Lo dice il capodelegazione del M5S, Stefano(foto), dopo il Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alche, tra le altre cose, sposta da subito il coprifuoco alle ore 23. L'articolo L'Opinionista.

Ultime Notizie dalla rete : Decreto sulle Spostato in avanti il coprifuoco, alle ore 23 ADV ll Cdm ha approvato all'unanimità il decreto sulle riaperture che con ogni probabilità sarà già domani in Gazzetta Ufficiale. Il coprifuoco sarà spostato dalle ore 23. Dal 7 giugno dalle 24. Dal 21 giugno ci sarebbe il superamento totale ...

Entro mercoledì coprifuoco alle 23, dal 7 giugno alle 24: Ecco tutte le novità sulle riaperture Il decreto anticipa anche le date delle riaperture. Tutte le regole saranno valide in zona gialla, nelle regioni che vanno in fascia bianca l'unico obbligo riguarderà mascherina e distanziamento. ...

Decreto Covid sulle riaperture approvato: cosa cambia e quali attività ripartono da domani Fanpage.it Ecco la road map delle aperture, coprifuoco da subito alle 23 ROMA - Ecco la road map delle aperture, coprifuoco da subito alle 23. La road map emersa nella cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi, a quanto si ...

Riuscirà il cacciavite di Letta a fermare la ruspa di Salvini? ROMA – Oggi tutta l’attenzione è sulla cabina di regia che in questo momento sta decidendo nuove misure per allentare le chiusure, aprire bar e ristoranti, centri commerciali nel fine settimana e modi ...

