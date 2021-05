Dal 29 5 tornano i ‘Dialoghi sull’emofilia A’

Leggi su italiasera

(Di martedì 18 maggio 2021) In Italia sono 10.627 i pazienti con malattie emorragiche rare congenite: di questi, 4.179 sono affetti da emofilia A e 898 da emofilia B, secondo gli ultimi dati aggiornati dal Registro nazionale delle coagulopatie congenite emorragiche dell’Istituto superiore di sanità (Iss). L’emofilia è la coagulopatia emorragica più conosciuta, una malattia di origine genetica che causa un difetto della coagulazione del sangue. Colpisce in prevalenza i maschi, mentre le donne possono esserne portatrici sane. Questo non significa che tale condizione riguardi soltanto gli uomini: il ruolo di caregiver di compagne, mogli, madri e figlie non può essere ignorato, così come i dubbi circa le decisioni in tema di maternità sperimentati dalle giovani portatrici di alterazioni genetiche che potrebbero trasmettersi ai propri figli. Non tutti sanno, infine, che in Italia ci sono anche circa 40 donne con ...