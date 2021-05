Covid India, oggi record morti: oltre 4.300 (Di martedì 18 maggio 2021) record di morti per Covid in India oggi. Il governo ha segnalato un nuovo record giornaliero di vittime a causa del coronavirus, oltre 4.300, in una giornata in cui il Paese ha superato la soglia dei 25 milioni di contagi e 275mila decessi. Il ministero della Salute Indiano ha indicato che, nelle ultime 24 ore, sono stati confermati 263.533 nuovi casi e 4.329 decessi, arrivando ad un totale rispettivamente di 25.228.996 e 278.719 da inizio pandemia. Inoltre, il governo ha segnalato 3.353.765 casi attivi nel Paese, 163.232 in meno rispetto a ieri, e un totale di 21.596.512 persone guarite da Covid-19, di cui 422.436 nelle ultime 24 ore. Il Karnataka risulta essere lo stato con la maggiore concentrazione di nuovi casi, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 maggio 2021)diperin. Il governo ha segnalato un nuovogiornaliero di vittime a causa del coronavirus,4.300, in una giornata in cui il Paese ha superato la soglia dei 25 milioni di contagi e 275mila decessi. Il ministero della Saluteno ha indicato che, nelle ultime 24 ore, sono stati confermati 263.533 nuovi casi e 4.329 decessi, arrivando ad un totale rispettivamente di 25.228.996 e 278.719 da inizio pandemia. In, il governo ha segnalato 3.353.765 casi attivi nel Paese, 163.232 in meno rispetto a ieri, e un totale di 21.596.512 persone guarite da-19, di cui 422.436 nelle ultime 24 ore. Il Karnataka risulta essere lo stato con la maggiore concentrazione di nuovi casi, ...

