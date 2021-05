Colatura Alici Cetara Dop: “Sbarco nel salernitano e subito in laboratorio” (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Colatura di Alici di Cetara è uno dei prelibati prodotti DOP (ultimo ad essere normato in ordine di tempo) della provincia di Salerno. L’ottenimento del prestigioso riconoscimento, volano economico per una delle produzioni di qualità, spinge promotori e addetti di settore a veicolare l’informazione sui punti caratterizzanti in modo da non ingenerare equivoci anche nel consumatore finale. Veri e propri limiti al di fuori dei quali tutto quanto prodotto non potrà essere etichettato quale ‘Colatura di Alici di Cetara dop’. Il riconoscimento DOP e la prospettiva economica che esso determina sono alla base dell’orientamento di alcuni armatori salernitani un tempo impegnati nella cattura del tonno. Oggi, con le norme europee molto stringenti in termini ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Ladidiè uno dei prelibati prodotti DOP (ultimo ad essere normato in ordine di tempo) della provincia di Salerno. L’ottenimento del prestigioso riconoscimento, volano economico per una delle produzioni di qualità, spinge promotori e addetti di settore a veicolare l’informazione sui punti caratterizzanti in modo da non ingenerare equivoci anche nel consumatore finale. Veri e propri limiti al di fuori dei quali tutto quanto prodotto non potrà essere etichettato quale ‘dididop’. Il riconoscimento DOP e la prospettiva economica che esso determina sono alla base dell’orientamento di alcuni armatori salernitani un tempo impegnati nella cattura del tonno. Oggi, con le norme europee molto stringenti in termini ...

Advertising

anteprima24 : ** Colatura #Alici #Cetara #Dop: 'Sbarco nel salernitano e subito in laboratorio' ** - FerDiCaputo : @D10sAndrea @RaffaeleDeSa In un ritorno a Napoli Pre-covid mio cognato mi ha portato in un ristorante a conduzione… - CimitileStefano : Primo: Spaghetti alla Colatura di Alici ed Erbette Aromatiche. Secondo:Moscardini alla Luciana con Polenta ai Cico… - ilgattoghiotto : Spaghetti alla chitarra con gamberi, finocchi al forno e colatura di alici @Zarotti_spa #ilgattoghiotto #zarotti… - alfierirooms : Conosci “colatura di alici” I monaci della #costieraamalfitana Dopo la pesca, pulivano le alici eliminando testa ed… -