Chiellini | ' La Juve vuole fermare la favola Atalanta'

Advertising

juventusfc : Inizia la conferenza stampa della finale ?? Microfono a @chiellini e @Pirlo_official. LIVE ??… - juventusfc : ?? @chiellini: «Siamo pronti. Abbiamo tanta voglia di alzare un trofeo. Queste ultime due vittorie ci hanno dato una… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@bonucci_leo19 ha un problema al ginocchio e non sarà a disposizione domani» LIVE ??… - notiziepiemont : Chiellini: «Pronti a vincere la Coppa Italia» - Paolo68433170 : RT @juventusfc: Inizia la conferenza stampa della finale ?? Microfono a @chiellini e @Pirlo_official. LIVE ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Chiellini Juve

, come state dopo le ultime due vittorie di fila? Siamo pronti, ma questa è una partita a sé e l'abbiamo preparata con grande voglia di vincere un trofeo che non è scontato arrivare a ...E allora, dentro De Ligt e, come con Milan e Inter. Il dubbio che resta: davanti Dybala, ... FUTURO ? La finale di Coppa Italia è cominciata così, con la conferenza stampa della. ...Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato in conferenza stampa insieme al tecnico bianconero Andrea Pirlo alla vigilia della finale di Coppa Italia. Le sue parole. FINALE – “Siamo pronti ...Il giorno della grande sfida su Bergamo Tv. Il gran giorno della finalissima di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus sarà al centro anche della programmazione dell’emittente te ...