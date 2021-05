Calcio: De Laurentiis, 'i miei più cari auguri a Ferlaino per i suoi 90 anni' (Di martedì 18 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 18 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Calcio:De Laurentiis, cari auguri a Ferlaino per 90 anni: (ANSA) - NAPOLI, 18 MAG - 'I miei più ca… - TV7Benevento : Calcio: De Laurentiis, 'i miei più cari auguri a Ferlaino per i suoi 90 anni'... - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio:De Laurentiis, cari auguri a Ferlaino per 90 anni Compleanno presidente scudetti celebrato anche su pagina club - solopallone : Calcio:De Laurentiis, cari auguri a Ferlaino per 90 anni - cn1926it : #DeLaurentiis: “I miei più cari auguri a Corrado #Ferlaino per i suoi 90 anni” -