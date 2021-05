Arisa dedica un post su Instagram a Rudy Zerbi: ecco cosa scrive (Di martedì 18 maggio 2021) Direttamente su Instagram, Arisa ha condiviso una foto con Rudy Zerbi dedicandogli delle parole di stima e amicizia Arisa e Rudy Zerbi. Nell’ultima edizione di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi, rumors e indiscrezioni volevano i due insegnanti di canto vicini, quasi complici in un flirt. Nel corso delle puntate, Arisa e Rudy Zerbi si sono battibeccati e hanno anche giocato su questa cosa, ma mai nulla di concreto è avvenuto. Dopo la finale di Amici di sabato scorso, è tempo di resoconti e bilanci. Non solo per i giovani protagonisti ma anche per tutto lo staff, insegnanti inclusi. A tal proposito, oggi Arisa ha deciso di pubblicare la foto di lei con ... Leggi su 361magazine (Di martedì 18 maggio 2021) Direttamente suha condiviso una foto conndogli delle parole di stima e amicizia. Nell’ultima edizione di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi, rumors e indiscrezioni volevano i due insegnanti di canto vicini, quasi complici in un flirt. Nel corso delle puntate,si sono battibeccati e hanno anche giocato su questa, ma mai nulla di concreto è avvenuto. Dopo la finale di Amici di sabato scorso, è tempo di resoconti e bilanci. Non solo per i giovani protagonisti ma anche per tutto lo staff, insegnanti inclusi. A tal proposito, oggiha deciso di pubblicare la foto di lei con ...

