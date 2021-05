Verona-Bologna 2-2, Mihajlovic: “Contro la Juventus ci manderanno un arbitro come si deve, basta esordienti” (Di lunedì 17 maggio 2021) “È stata una partita difficile ed equilibrata, fisicamente ce la potevamo fare ma di testa eravamo un po’ distratti. Sono le classiche partite a fine campionato in cui non si vuole perdere ma non abbiamo fatto il match che volevamo”. Queste le parole di Sinisa Mihajlovic, dopo il pareggio tra Verona e Bologna. Il tecnico rossoblù è tornato al Bentegodi: “Ho avuto un po’ di lacrime agli occhi nel vedere quelle scale che due anni fa mi sembravano infinite, anche l’area tecnica mi sembrava molto più piccola. Ora sto molto meglio e sono contento”, spiega ai microfoni di Sky Sport ricordando i momenti della malattia. Nel match c’è stato spazio per un altro ‘baby’ esordio, quello di Raimondo: “Lui, Urbanski e Wisdom Amey sono bravissimi ragazzi, gentili e timidi ma non in campo e questo fa onore. Vignato? Quando uno ha qualità può giocare ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) “È stata una partita difficile ed equilibrata, fisicamente ce la potevamo fare ma di testa eravamo un po’ distratti. Sono le classiche partite a fine campionato in cui non si vuole perdere ma non abbiamo fatto il match che volevamo”. Queste le parole di Sinisa, dopo il pareggio tra. Il tecnico rossoblù è tornato al Bentegodi: “Ho avuto un po’ di lacrime agli occhi nel vedere quelle scale che due anni fa mi sembravano infinite, anche l’area tecnica mi sembrava molto più piccola. Ora sto molto meglio e sono contento”, spiega ai microfoni di Sky Sport ricordando i momenti della malattia. Nel match c’è stato spazio per un altro ‘baby’ esordio, quello di Raimondo: “Lui, Urbanski e Wisdom Amey sono bravissimi ragazzi, gentili e timidi ma non in campo e questo fa onore. Vignato? Quando uno ha qualità può giocare ...

