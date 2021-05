Uomini e Donne oggi: Riccardo e Roberta «Eravamo messi d’accordo» (Di lunedì 17 maggio 2021) Rivelazione shock per la puntata di Uomini e Donne di oggi: Riccardo Guarnieri ha confessato di essersi messo d’accordo con la ex Roberta Di Padua. Scopriamo tutte le dichiarazioni e il motivo… Leggi anche: Uomini e Donne over: che lavoro fa Roberta? Politica, età e Instagram Uomini e Donne: Roberta ha finto la crisi con Riccardo per aumentare... Leggi su donnapop (Di lunedì 17 maggio 2021) Rivelazione shock per la puntata didiGuarnieri ha confessato di essersi messocon la exDi Padua. Scopriamo tutte le dichiarazioni e il motivo… Leggi anche:over: che lavoro fa? Politica, età e Instagramha finto la crisi conper aumentare...

Advertising

rulajebreal : “NOI guardiamo alla competenza non al genere.” Il problema di sottorappresentanza delle donne - in politica, e nei… - virginiaraggi : Anche questo fine settimana gli uomini e le donne della @PLRomaCapitale hanno svolto controlli in città per contras… - lauraboldrini : Penso che @rulajebreal abbia ragione. Con il rifiuto a partecipare a @welikeduel, trasmissione che apprezzo, ha evi… - StriderHarlock : @Cartabellotta Anche a farlo, copri soltanto la L e la G. ?? Cmq la interpreto come una piccola provocazione sulla n… - albecasella : RT @GranataElena: Ripartirei da qui. Le giovani donne scelgono di non avere figli. Scelgono anche quando potrebbero. Le ragioni portate da… -