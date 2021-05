Ultime Notizie Roma del 17-05-2021 ore 15:10 (Di lunedì 17 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia e la bifobia e l’occasione per ribadire il rifiuto assoluto di ogni forma di discriminazione di intolleranze Dunque per riaffermare la centralità del principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea a dirlo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Intanto il segretario del PD Enrico Letta lancia un appello celebriamo questa giornata con un impegno concreto a provare subito il decreto del Senato deve fare in questa settimana è un gesto concreto per i diritti e provando la proposta del PD basta tentennamenti sul decreto zambi c’è Luigi Di Maio i dati ci dicono che ora il momento di superare il coprifuoco per la prima volta ottobre le vittime ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 maggio 2021)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia e la bifobia e l’occasione per ribadire il rifiuto assoluto di ogni forma di discriminazione di intolleranze Dunque per riaffermare la centralità del principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea a dirlo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Intanto il segretario del PD Enrico Letta lancia un appello celebriamo questa giornata con un impegno concreto a provare subito il decreto del Senato deve fare in questa settimana è un gesto concreto per i diritti e provando la proposta del PD basta tentennamenti sul decreto zambi c’è Luigi Di Maio i dati ci dicono che ora il momento di superare il coprifuoco per la prima volta ottobre le vittime ...

