Traffico di rifiuti dal Piemonte alla Puglia, 13 arresti (Di lunedì 17 maggio 2021) AGI - I Carabinieri del Noe di Lecce e i finanzieri del Comando di Taranto hanno condotto una operazione in varie province del sud: 13 gli arresti. Si tratta di indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce: le persone raggiunte da ordinanza di custodia cautelare, sono ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata al Traffico illecito di rifiuti e riciclaggio. Sono in corso sequestri per diverse centinaia di migliaia di euro. L'operazione del Noe è sull'asse Torino-Puglia, ed è divisa in diversi filoni che partono dal Piemonte, arrivano a Taranto ma anche in provincia di Lecce. Qui, in particolare, i carabinieri hanno scoperto che ingenti quantità di rifiuti, per lo più scarti di lavorazioni aziendali, venivano stoccati all'interno di ... Leggi su agi (Di lunedì 17 maggio 2021) AGI - I Carabinieri del Noe di Lecce e i finanzieri del Comando di Taranto hanno condotto una operazione in varie province del sud: 13 gli arresti. Si tratta di indagini coordinate dDirezione distrettuale antimafia di Lecce: le persone raggiunte da ordinanza di custodia cautelare, sono ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata alillecito die riciclaggio. Sono in corso sequestri per diverse centinaia di migliaia di euro. L'operazione del Noe è sull'asse Torino-, ed è divisa in diversi filoni che partono dal, arrivano a Taranto ma anche in provincia di Lecce. Qui, in particolare, i carabinieri hanno scoperto che ingenti quantità di, per lo più scarti di lavorazioni aziendali, venivano stoccati all'interno di ...

