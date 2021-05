Tecca: “Quinto posto non un fallimento. Atalanta? Il Milan può vincere” (Di lunedì 17 maggio 2021) Le ultime notizie sul Milan. Massimo Tecca ha analizzato il momento del Milan e la prossima gara dei rossoneri contro l'Atalanta Leggi su pianetamilan (Di lunedì 17 maggio 2021) Le ultime notizie sul. Massimoha analizzato il momento dele la prossima gara dei rossoneri contro l'

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Massimo Tecca ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Il quinto posto sarebbe una grande delusione ma non un fallimento.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Massimo Tecca ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Il quinto posto sarebbe una grande delusione ma non un fallimento.