Serie C | il nuovo programma dei playout tra Alma Juventus Fano e Imolese

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 17 maggio 2021) La Lega, visto il Com. Uff. n. 460/DIV del 15.05.2021, in ottemperanza a quanto disposto dai Com. Uff. n. 114/A della F.I.G.C. del 12.11.2020 e n. 164/A della F.I.G.C. del 05.02.2021 (Com. Uff. n. 65/L di Lega Pro del 13.11.2020 e n. 125/L di Lega Pro del 05.02.2021), a parziale modifica del Com. Uff. n. 449/DIV del 05.05.2021, dispone che le gare di Andata e Ritorno dei Play Out, per le società A.J., vengano rite nelle date e con gli orari d’inizio sotto indicati: GARA DI ANDATA – SABATO 22 MAGGIO 2021GIRONE B A.J.Ore 17.30 GARA DI RITORNO – SABATO 29 MAGGIO 2021GIRONE B– A.J.Ore 17.30 Modalità di svolgimento A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio dopo la gara di ritorno, per determinare la ...