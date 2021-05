Ranking Atp: Berrettini al 9 posto, best Sinner al n.17 (Di lunedì 17 maggio 2021) L`Italtennis si gode ancora due giocatori fra i primi 20 e nove suoi esponenti nei top 100 della classifica mondiale maschile. Conferma in nona posizione per Matteo Berrettini, entrato prepotentemente in Top 10 a novembre 2019 a coronamento di una stagione in continua ascesa per il 25enne romano, quarto italiano nell`Era Open a riuscire in tale impresa e terzo per record in classifica dietro Panatta (numero 4) e Barazzutti (numero 7) e davanti a Fognini (numero 9). Fa un passo avanti Jannik Sinner al numero 17 e migliora ancora il suo best Ranking, mentre con la semifinale agli Internazionali BNL d`ItaliaLorenzo Sonego guadagna cinque posizioni portandosi al 28° posto ("best" eguagliato) subito davanti a Fabio Fognini (-1). Scivola indietro di sette gradini Stefano Travaglia (76°), a ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 17 maggio 2021) L`Italtennis si gode ancora due giocatori fra i primi 20 e nove suoi esponenti nei top 100 della classifica mondiale maschile. Conferma in nona posizione per Matteo, entrato prepotentemente in Top 10 a novembre 2019 a coronamento di una stagione in continua ascesa per il 25enne romano, quarto italiano nell`Era Open a riuscire in tale impresa e terzo per record in classifica dietro Panatta (numero 4) e Barazzutti (numero 7) e davanti a Fognini (numero 9). Fa un passo avanti Jannikal numero 17 e migliora ancora il suo, mentre con la semifinale agli Internazionali BNL d`ItaliaLorenzo Sonego guadagna cinque posizioni portandosi al 28°("" eguagliato) subito davanti a Fabio Fognini (-1). Scivola indietro di sette gradini Stefano Travaglia (76°), a ...

