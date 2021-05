Precipita dal ponte mentre scatta un selfie con gli amici: grave un 31enne caduto da ponte Garibaldi a Roma (Di lunedì 17 maggio 2021) Un giovane di 31 anni sarebbe in gravi condizioni dopo essere Precipitato da ponte Garibaldi, a Roma, nella serata di sabato. Secondo quanto finora ricostruito dagli inquirenti, riporta Adnkronos, il ragazzo avrebbe perso l’equilibrio mentre si scattava un selfie, finendo sulla banchina sottostante. Precipita da ponte Garibaldi per un selfie: grave un 31enne Sarebbe quindi un drammatico incidente quello che ha come protagonista un 31enne originario di Napoli, nella Capitale per una breve gita insieme a 3 amici. Il giovane avrebbe perso l’equilibrio mentre, seduto sul muretto ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 17 maggio 2021) Un giovane di 31 anni sarebbe in gravi condizioni dopo essereto da, a, nella serata di sabato. Secondo quanto finora ricostruito dagli inquirenti, riporta Adnkronos, il ragazzo avrebbe perso l’equilibriosiva un, finendo sulla banchina sottostante.daper ununSarebbe quindi un drammatico incidente quello che ha come protagonista unoriginario di Napoli, nella Capitale per una breve gita insieme a 3. Il giovane avrebbe perso l’equilibrio, seduto sul muretto ...

