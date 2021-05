Pillon annuncia sui social la disdetta a Sky perché fa «indottrinamento LGBT» e mostra il suo ID

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pillon annuncia

Giornalettismo

Ne ha anche per gli antiabortisti, il senatoree il Vaticano che avrebbe investito in un'... Noel Gallagher, che tra un brano e l'altroche potrebbe tornare in tour nel 2023. Ma ormai il ...... Ostellari ha esaurito tutti gli alibi 'irritato Zan. Primo fra tutti a voler ostacolare il ddl Zan è il leghista. Il fondatore del Family Day e accanito sostenitore della ...In occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, il senatore leghista Simone Pillon ha deciso di non dedicare neppure un pensiero ai migliaia di adolescenti gay che sono vittima di violen ...La Triestina del tecnico veneto cede in casa alla Virtus Verona di Danti che giocava con tante assenze per Covid, per passare il turno bastava il pari Un’inaspettata sconfitta per Giuseppe Pillon, ex ...