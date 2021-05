Petrolio: Wti in lieve calo a 65,2 dollari, - 0,26% (Di lunedì 17 maggio 2021) Prezzo del Petrolio in lieve calo all'avvio di giornata. Il Wti del Texas scende dello 0,26% a 65,2 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord perde lo 0,35% a 68,4 dollari. . Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 17 maggio 2021) Prezzo delinall'avvio di giornata. Il Wti del Texas scende dello 0,26% a 65,2al barile mentre il Brent del Mare del Nord perde lo 0,35% a 68,4. .

Advertising

PolimericaNews : RT @ansa_economia: Petrolio: Wti in lieve calo a 65,2 dollari, -0,26%. Brent scende a 68,4 #ANSA - ansa_economia : Petrolio: Wti in lieve calo a 65,2 dollari, -0,26%. Brent scende a 68,4 #ANSA - fisco24_info : Petrolio: Wti in lieve calo a 65,2 dollari, -0,26%: Brent scende a 68,4 - Trasporti_Rizzo : ??? #Petrolio ancora in calo: oggi viene scambiato a $ 63,41/barile. Il brent scende a quota $ 66,57. ?? #Trasporti… - PolimericaNews : RT @ansa_economia: Petrolio: in calo Wti a 63,41dollari. Cede anche Brent a 66,57 dollari #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio Wti Petrolio: Wti in lieve calo a 65,2 dollari, - 0,26% Prezzo del petrolio in lieve calo all'avvio di giornata. Il Wti del Texas scende dello 0,26% a 65,2 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord perde lo 0,35% a 68,4 dollari. .

L'oro torna a correre e si prende la rivincita sul Bitcoin Il petrolio WTI è poco mosso a 65,4 dollari il barile, dal +0,8% della scorsa settimana. In rialzo del 2% il future del gas naturale. Rimbalza il minerale di ferro, +1%, dal - 15% della scorsa ...

Petrolio: Wti in lieve calo a 65,2 dollari, -0,26% La Gazzetta del Mezzogiorno Petrolio, offerta contenuta fino al 2022. Le stime USA I tecnici EIA si attendono un aumento dei pozzi grazie a prezzi del petrolio che si manterranno al di sopra dei 55 dollari per barile, ma si tratterà di un incremento limitato a compensare il calo pro ...

Il governo cinese prova a rassicurare sulla crescita. Nikkei in rosso La corsa del Paese rallenta però rispetto a marzo e le vendite al dettaglio mancano le attese a causa della fiammata delle materie prime. Oro tonico, petrolio debole, T bond in calo ma sopra l'1,6%. F ...

Prezzo delin lieve calo all'avvio di giornata. Ildel Texas scende dello 0,26% a 65,2 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord perde lo 0,35% a 68,4 dollari. .Ilè poco mosso a 65,4 dollari il barile, dal +0,8% della scorsa settimana. In rialzo del 2% il future del gas naturale. Rimbalza il minerale di ferro, +1%, dal - 15% della scorsa ...I tecnici EIA si attendono un aumento dei pozzi grazie a prezzi del petrolio che si manterranno al di sopra dei 55 dollari per barile, ma si tratterà di un incremento limitato a compensare il calo pro ...La corsa del Paese rallenta però rispetto a marzo e le vendite al dettaglio mancano le attese a causa della fiammata delle materie prime. Oro tonico, petrolio debole, T bond in calo ma sopra l'1,6%. F ...