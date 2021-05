Omotransfobia, l’appello di Grillini a Draghi: “Dopo Mattarella, ci sarebbe piaciuto anche un suo intervento. Conte l’anno scorso parlò” (Di lunedì 17 maggio 2021) “Sergio Mattarella ha parlato oggi e ha ribadito la centralità del principio di uguaglianza della lotta contro le discriminazioni. Ci sarebbe piaciuto che l’avesse detto anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Mancano ancora un po’ di ore, speriamo che entro la fine di questo 17 maggio Draghi dica le stesse cose che disse l’anno scorso Giuseppe Conte”. Franco Grillini, 66 anni di cui quasi 50 di militanza per i diritti lgbt, commenta così, nel corso di una diretta del fattoquotidiano.it, il silenzio del premier Mario Draghi nella Giornata contro l’omobitransfobia, che quest’anno in Italia cade nel pieno della discussione riguardante il ddl Zan. Un anno fa a Palazzo Chigi c’era Giuseppe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) “Sergioha parlato oggi e ha ribadito la centralità del principio di uguaglianza della lotta contro le discriminazioni. Ciche l’avesse dettoil presidente del Consiglio, Mario. Mancano ancora un po’ di ore, speriamo che entro la fine di questo 17 maggiodica le stesse cose che disseGiuseppe”. Franco, 66 anni di cui quasi 50 di militanza per i diritti lgbt, commenta così, nel corso di una diretta del fattoquotidiano.it, il silenzio del premier Marionella Giornata contro l’omobitransfobia, che quest’anno in Italia cade nel pieno della discussione riguardante il ddl Zan. Un anno fa a Palazzo Chigi c’era Giuseppe ...

