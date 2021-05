Omicidio Mirko Farci | parla il fratello | “Vogliamo giustizia”

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ildiaffida a Facebook i suoi pensieri: “In questi giorni molto difficili io e tutta la mia famiglia abbiamo avuto il conforto e l’affetto di una comunità intera che si è stretta intorno a noi e con noi ha condiviso parte del nostro immenso dolore”. “Ogni singola parola, ogni gesto, ogni saluto, ogni abbraccio e ogni sguardo ci hanno fatto avvertire che non siamo soli in questo momento tragico. La nostra famiglia ha ricevuto delle donazioni molto generose da tutta l’Ogliastra e anche altrove. Non abbiamo mai dato per scontato tutto questo e siamo infinitamente grati per ogni sacrificio economico sopportato per aiutare la mia famiglia”. “Il denaro raccolto – spiega il ragazzo- verrà impiegato esclusivamente per renderee tenere viva la sua memoria, oggi, ...

La sottoscrizione per i familiari ha come causale: RICORDANDOe avviene, per la durata di due mesi, utilizzando l'IBAN IT13B0101585330000070763689, intestato Diocesi di Lanusei. LA MAMMA "La ...Leggendo la storia di- scrive Marchisio - , sono certo in quel momento non abbia dovuto scegliere. La sua mamma era la sua ragione di vita. Invece, un Paese che non si ferma a rendere onore a ...Omicidio di Tortolì. Il fratello di Mirko rompe il silenzio e si rivolge alla comunità: "Grazie per il sostegno, teniamo viva la sua memoria" ...Una manifestazione nel cuore di Tortolì per dire "Stop alla violenza sulle donne". Si terrà martedì 18 alle 19 dal piazzale ...