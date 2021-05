Musetti-Auger Aliassime, 1° turno ATP Lione: i precedenti. Il toscano vuole vendicare il ko di Barcellona (Di lunedì 17 maggio 2021) Lorenzo Musetti scenderà in campo domani nel torneo ATP di Lione. Il tennista toscano ha preso il posto del connazionale Lorenzo Sonego, che ha rinunciato alla partecipazione dopo la splendida, ma faticosa, cavalcata agli Internazionali d’Italia 2021. Sarà un esordio difficile per il nativo di Carrara, che affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime, numero diciannove del mondo e settima testa di serie sulla terra rossa francese. Musetti deve ritrovarsi dopo alcune settimane complicate e non fortunate. A Madrid il numero 88 del ranking ATP è stato sconfitto nelle qualificazioni dallo spagnolo Carlos Taberner, poi battuto da Fognini al primo turno; mentre, in quel di Roma, il toscano si è arreso al secondo turno contro il gigante ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Lorenzoscenderà in campo domani nel torneo ATP di. Il tennistaha preso il posto del connazionale Lorenzo Sonego, che ha rinunciato alla partecipazione dopo la splendida, ma faticosa, cavalcata agli Internazionali d’Italia 2021. Sarà un esordio difficile per il nativo di Carrara, che affronterà il canadese Felix, numero diciannove del mondo e settima testa di serie sulla terra rossa francese.deve ritrovarsi dopo alcune settimane complicate e non fortunate. A Madrid il numero 88 del ranking ATP è stato sconfitto nelle qualificazioni dallo spagnolo Carlos Taberner, poi battuto da Fognini al primo; mentre, in quel di Roma, ilsi è arreso al secondocontro il gigante ...

Advertising

OA_Sport : ATP Lione 2021: Lorenzo Musetti, entrato in tabellone per il forfait di Sonego, ritrova Auger-Aliassime - SnufandMoo : RT @FiorinoLuca: Lorenzo #Musetti dentro come ALT al posto di Lorenzo Sonego a Lione. Giocherà lui contro Auger-Aliassime. - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Lorenzo #Musetti dentro come ALT al posto di Lorenzo Sonego a Lione. Giocherà lui contro Auger-Aliassime. - AliassimeFrance : RT @FiorinoLuca: Lorenzo #Musetti dentro come ALT al posto di Lorenzo Sonego a Lione. Giocherà lui contro Auger-Aliassime. - jessica4stein : RT @FiorinoLuca: Lorenzo #Musetti dentro come ALT al posto di Lorenzo Sonego a Lione. Giocherà lui contro Auger-Aliassime. -