Migranti | ancora sbarchi a Lampedusa

(Di lunedì 17 maggio 2021) Non si fermano gli. E’ stato soccorso nella notte un barcone con 61 persone a bordo, tra cui 8 minori e 5 donne, due delle quali incinte. Poco dopo è stata intercettata un’altra carretta del mare con 73, tutti uomini. Dopo un primo triage sanitario, sono stati condotti nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove, prima degli ultimi arrivi, erano circa 220 gli ospiti. Durante la notte una barca con 99 persone a bordo, la maggior parte dei quali ha raccontato di provenire dalla Siria, è stata soccorsa, invece, in alto mare dalla Sea Eye. “Ora ci sono circa 330 rifugiati sulla nostra nave. L’equipaggio sta lavorando al limite” conclude l’Ong. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

erano "partiti a bordo di 4 gommoni da Zwara, e sono stati intercettati/soccorsi e ... Due sbarchi a Lampedusa: 134 persone arrivate in poche oresbarchi a Lampedusa. Dopo i 16 ...Poco dopo è stata intercettata un'altra carretta del mare con 73, tutti uomini. Dopo un primo triage sanitario, sono stati condotti nell'hotspot di contrada Imbriacola, dove, prima degli ...Non si fermano gli sbarchi a Lampedusa. E’ stato soccorso nella notte un barcone con 61 persone a bordo, tra cui 8 minori e 5 donne, due delle quali incinte. Poco dopo è stata intercettata un’altra ca ...Quinto soccorso per la Sea-Eye 4. Durante la notte è stata individuata un'altra barca con 99 persone, la maggior parte delle quali afferma di provenire dalla Siria. Ora ci sono circa 330 rifugiati sul ...