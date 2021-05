Meloni: «Il centrodestra non è diviso. Con Salvini governeremo insieme» (Di lunedì 17 maggio 2021) Meloni Salvini uniti o il centrodestra è spaccato? «Con Salvini ci sono differenze ma anche punti di contatto, per questo ritengo che governeremo insieme». Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ospite a “Mezz’ora in più”. «La Lega è più legata a una dimensione territoriale, FdI ha una dimensione più nazionale. Per esempio, in politica estera la Lega difese l’indipendenza della Catalogna, per me una opzione che non esiste», ha spiegato la 44enne a Lucia Annunziata. leggi anche l’articolo —> Giorgia Meloni, nuove confessioni sul padre: «Mi ha fatto sentire inadeguata» Meloni Salvini insieme al governo: il commento forte su Draghi al Quirinale a “Mezz’ora in più” «Il ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 17 maggio 2021)uniti o ilè spaccato? «Conci sono differenze ma anche punti di contatto, per questo ritengo che». Così Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, ospite a “Mezz’ora in più”. «La Lega è più legata a una dimensione territoriale, FdI ha una dimensione più nazionale. Per esempio, in politica estera la Lega difese l’indipendenza della Catalogna, per me una opzione che non esiste», ha spiegato la 44enne a Lucia Annunziata. leggi anche l’articolo —> Giorgia, nuove confessioni sul padre: «Mi ha fatto sentire inadeguata»al governo: il commento forte su Draghi al Quirinale a “Mezz’ora in più” «Il ...

