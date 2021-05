Lazio - Torino | arbitra Fabbri

Advertising

ZZiliani : Il ko della #Lazio rincuora il #Torino che martedì affronterà un avversario senza più obiettivi, quindi più abborda… - Inter_br : Recorde de vitórias seguidas em casa: 1??5???? ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone… - sportli26181512 : Lazio, col Torino è l'ultima chiamata per Muriqi: Lazio, col Torino è l'ultima chiamata per Muriqi Caicedo e Correa… - laziopress : Lazio-Torino, la designazione arbitrale - Gazzetta_it : #Lazio, col Torino è l'ultima chiamata per Muriqi #LazioTorino -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Torino

Sarà l'ultimo appello per Vedat Muriqi. Domani sera, contro il, l'attaccante kosovaro avrà una nuova chance nella. Da titolare causa le condizioni di Caicedo e Correa. Dal primo minuto come nel derby quando Muriqi, con un'altra prova molto grigia, è ...ROMA - La CAN ha ufficializzato la designazione di, recupero della 25ª giornata di Serie A, in programma domani (martedì) alle 18.30 all'Olimpico di Roma: ad arbitrare la gara sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Al VAR ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI La designazione arbitrale per il recupero della venticinquesima giornata di Serie A TIM, ha assegnato la gara Lazio-Torino al ...Sarà Michael Fabbri, della sezione AIA di Ravenna, il direttore di gara di Lazio vs Torino, in programma domani alle ore 20.30. Assistenti saranno i signori Tegoni e Cecconi, quarto ufficiale il sig.