Kim Kardashian si aggiudica un outfit di Janet Jackson a un prezzo record (Di lunedì 17 maggio 2021) Vi ricordate i pantaloni neri con dei lacci sul davanti e il top corto in pelle scamosciata con dei dettagli in osso artificiale indossati da Janet Jackson nel video If del 1993? Ecco, sono stati venduti all’asta per 25mila dollari. Una cifra da capogiro per molti, ma non per l’acquirente d’eccezione che si è aggiudicata gli articoli della cantante statunitense: Kim Kardashian. La cifra, infatti, è pari a un quarantamillesimo del suo patrimonio, considerando che il conto in banca dell’imprenditrice, attrice e modella americana lo scorso aprile ha raggiunto i nove zeri. Leggi su vanityfair (Di lunedì 17 maggio 2021) Vi ricordate i pantaloni neri con dei lacci sul davanti e il top corto in pelle scamosciata con dei dettagli in osso artificiale indossati da Janet Jackson nel video If del 1993? Ecco, sono stati venduti all’asta per 25mila dollari. Una cifra da capogiro per molti, ma non per l’acquirente d’eccezione che si è aggiudicata gli articoli della cantante statunitense: Kim Kardashian. La cifra, infatti, è pari a un quarantamillesimo del suo patrimonio, considerando che il conto in banca dell’imprenditrice, attrice e modella americana lo scorso aprile ha raggiunto i nove zeri.

