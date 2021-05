Jasmine Carrisi sorprende | ecco la notizia che tutti aspettavano

(Di lunedì 17 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., amata e seguita cantante nonché figlia di Al Bano, continua a stupire e questa volta arriva lachestavano aspettando Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione ogni qual volta se ne presenta l’occasione,è ormai una nuova cantante emergente e finalmente arriva la

Advertising

PasqualeMarro : La figlia di #AlBano Carrisi (Jasmine) riceve un duro attacco - zazoomblog : Jasmine Carrisi incuriosisce i fan sui social lancia un indizio - #Jasmine #Carrisi #incuriosisce - zazoomblog : Jasmine Carrisi nuovo attacco dagli haters che dicono: “non sono del tutto naturali” - #Jasmine #Carrisi #nuovo… -

Ultime Notizie dalla rete : Jasmine Carrisi

LiberoQuotidiano.it

fa il bis. Nuovo brano, dopo Ego dello scorso anno, nuova avventura musicale. Adesso la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso respira l'aria del successo: dopo il singolo Ego, arriva '..., figlia d'arte di Al bano e Loredana Lecciso, stupisce su Instagram. Splende con il top in satin, ma non indossa il reggiseno: esplosione di sensualità Sulle orme di Loredana Lecciso , ...Jasmine Carrisi è la figlia di Albano e di Loredana Lecciso. Quasi ventenne, sembra che la giovane donna sia finita ultimamente al centro di una nuova polemica o meglio nel mirino degli haters. Non è ...Jasmine Carrisi riesce ad attirare ancora una volta l'attenzione dei suoi follower e lo fa grazie alla sua ultima storia di Instagram.