(Di lunedì 17 maggio 2021) L’accelerazione dei beni energetici traina l’d’. I datino l’incremento tendenziale dei prezzi L’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un +0,4% su base mensile. L’è pari all’1,1% (da +0,8% di marzo). Trovala stima preliminare. A renderlo noto è l’nella stima definitiva. “Ad, è l’accelerazione dei prezzi dei beni energetici a trainare l’ulteriore crescita dell’” – spiega l’, precisando che “questa accelerazione è dovuta, però, in buona misura, al confronto con2020. I prezzi di questi prodotti, anche per l’emergenza sanitaria, avevano subito una ...

Advertising

leo010787 : RT @Corriere: Inflazione, l’Istat conferma l’aumento dei prezzi: il tasso ad aprile sale all’1,1% - Corriere : Inflazione, l’Istat conferma l’aumento dei prezzi: il tasso ad aprile sale all’1,1% - fisco24_info : Prezzi: Istat conferma, inflazione aprile +1,1%,+0,4% mese: Carrello della spesa amplia flessione (-0,7%), a livell… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: L’inflazione continua a crescere. L’Istat conferma: ad aprile aumento dello 0,4% su base mensile e dell’1,1% su base an… - Andyphone : RT @RaiNews: Ad aprile l'indice nazionale deiprezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un +0,4% su… -

Ultime Notizie dalla rete : Istat conferma

L'aumento congiunturale dell'IPCA, più marcato rispetto a quello del NIC - evidenzia l'- è spiegato dalla fine dei saldi stagionali prolungatisi anche a marzo e di cui il NIC non tiene conto; i ...Per aprile l'la stima preliminare di una accelerazione dell'inflazione con un indice nazionale dei prezzi al consumo, al lordo dei tabacchi, in aumento dello 0,4% su base mensile e dell'1,1% su base ...Qual è la situazione dell'inflazione in Italia? L'Istat stima che ad aprile l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,4% su ...L’Istat conferma la stima preliminare di aprile sull’inflazione, +0,4% mensile e +1,1% annua. Il trend in crescita, nonostante trasporti e alimentari siano in calo, lo si deve ai beni energetici (+3,6 ...