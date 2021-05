Inter, intervento al setto nasale riuscito per Barella: dettagli e tempi di recupero (Di lunedì 17 maggio 2021) Stop di qualche giorno per Nicolò Barella.Nella mattinata di oggi il centrocampista nerazzurro si è sottoposto, presso l’Istituto clinico Humanitas di Rozzano, ad Intervento chirurgico di correzione al setto nasale. Con un comunicato, l'Inter ha fatto il punto sulle condizioni fisiche del centrocampista, costretto a saltare l'ultimo match di campionato contro l'Udinese. "Nella mattinata di oggi Nicolò Barella si è sottoposto, presso l’Istituto clinico Humanitas di Rozzano, ad Intervento chirurgico di correzione al setto nasale.L’Intervento è perfettamente riuscito, il centrocampista italiano, dopo qualche giorno di riposo, potrà riprendere gli allenamenti".Nonostante il forfait per l'ultima gara di ... Leggi su mediagol (Di lunedì 17 maggio 2021) Stop di qualche giorno per Nicolò.Nella mattinata di oggi il centrocampista nerazzurro si è sottoposto, presso l’Istituto clinico Humanitas di Rozzano, advento chirurgico di correzione al. Con un comunicato, l'ha fatto il punto sulle condizioni fisiche del centrocampista, costretto a saltare l'ultimo match di campionato contro l'Udinese. "Nella mattinata di oggi Nicolòsi è sottoposto, presso l’Istituto clinico Humanitas di Rozzano, advento chirurgico di correzione al.L’vento è perfettamente, il centrocampista italiano, dopo qualche giorno di riposo, potrà riprendere gli allenamenti".Nonostante il forfait per l'ultima gara di ...

