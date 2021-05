Il calendario delle riaperture Data per data | tutte le tappe previste dal nuovo decreto

Leggi su open.online

(Di lunedì 17 maggio 2021) Si riapre. E, in alcuni casi, prima del previsto. Il premier Mario Draghi ha deciso di accelerare i tempi per far riprendere gran parteattività ferme dall’inizio della nuova ondi Coronavirus. Le novità sono tante eparecchio attese. Si comincia con il coprifuoco e si passa poi a palestre, ristoranti e piscine. Ma non solo. Ci sono indicazioni anche per i matrimoni, per i centri commerciali e per i bar. Indicate leanche per gli impianti da sci, almeno per quelli che si trovano così in quota da poter essere attivi anche in piena estate. Ecco unper poter organizzare meglio le prossime settimane. Nessunacerta invece, al netto degli esperimenti, per le discoteche. 19 maggio La prima scadenza è fissata ...